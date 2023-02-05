الفريـق أول شنڨريحة: نسعى لتطوير صناعات عسكرية تعتمد على توطين ونقل التكنولوجيات

قـام الفريـق أول السعيد شنڨـريحة، رئيـس أركان الجيش الوطني الشعبي. اليوم الأحد، بزيارة عمل وتفتيش إلى الشركة العمومية الاقتصادية – مسبكات الرويبة.

وتندرج هذه الزيارة في إطار حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، على المتابعة المتواصلة لأداء المؤسسات الصناعية. التابعة للجيش الوطني الشعبي. لاسيما تلك التي تم إدماجها مؤخرا ضمن القطاع الاقتصادي لوزارة الدفاع الوطني، تحت وصاية مديرية الصناعات العسكرية.

واستمع الفريق أول إلى عرض شامل عن الشركة العمومية الاقتصادية – مسبكات الرويبة. تضمن مهامها وأقسامها وكذا مختلف منتجاتها. وذلك قبل أن يزور مختلف الورشات التي تتوفر عليها ويتعرف عن قرب على مراحل التصنيع.

كما عاين الفريق أول مجموعة من المنتجات المصنعة من طرف الشركة، والتي تتميز بنوعية عالية تعكس جودة الإنتاج الوطني.

إثر ذلك، إلتقى الفريق أول بإطارات ومستخدمي الشركة، أين ألقى كلمة توجيهية. أكد فيها سعادته بزيارة الشركة العمومية الاقتصادية – مسبكات الرويبة التي تم إدماجها، مؤخرا. ضمن القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي ووضعها تحت وصاية مديرية الصناعات العسكرية.

وأكد أن وزارة الدفاع الوطني تسعى لتطوير صناعات عسكرية محلية تعتمد أساسا على ركيزة توطين ونقل التكنولوجيات. وتنويع مجالات نشاطها والمنتجات التي تقدمها للسوق الوطنية. على نحو يمكن القاعدة الصناعية العسكرية من تعزيز دورها الهام في تنشيط النسيج الصناعي لبلادنا”.

وأكد الفريق أول حرصه على الاستفادة من التجربة الثمينة والطويلة التي تحوزها هذه الشركة الوطنية العريقة. في مجال الصناعات الميكانيكية، وذلك في إطار إستراتيجية متكاملة تهدف للارتقاء ببلادنا إلى مصاف الدول المصنعة.

كما شدد على ضرورة التحسين المستمر للمعارف والمهارات للإطارات والمستخدمين. والعمل دون هوادة وبتفان شديد من أجل المحافظة على هذا المكسب الذي لا يقدر بثمن. وكذا المساهمة بفعالية في الرفع المستمر لمستوى صناعتنا العسكرية.

كما اغتنم الفريق أول هذه المناسبة، ليعبر عن يقينه التام بأن مستخدمي الشركة يدركون، وهم يؤدون واجبهم. مدى الخدمات الجليلة التي يقدمونها لبلادهم، حتى تبقى محفوظة وهامتها مرفوعة وقرارها سيدا، ويبقى أبناؤها جديرين بحمل رسالة الشهداء الأبرار.