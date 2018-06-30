الفريق أحمد قايد صالح: ما عجز الاستعمار عن تحقيقه في الجزائر لم ولن يصل إليه غيره

أكد الفريق أحمد قايد صالح، اليوم السبت بشرشال أنه لا خوف على الجزائر ولا على مستقبلها مهما اشتدت التحديات والرهانات.

وقال الفريق قايد صالح بمناسبة زيارته الى الأكاديمية العسكرية لشرشال، الرئيس الراحل هواري بومدين.

عشية حفل التخرج السنوي للدفعات، الذي ستحتضنه الأكاديمية يوم غد الأحد.

إن ما عجز الاستعمار عن تحقيقه على أرض الجزائر، لم ولن يصل إليه غيره.

وهذا عهد وقسم غليظ سيتوارثه أبناء الجزائر الأحرار الأوفياء لنوفمبر ولثورته المظفرة.

ومهما عظمت الرهانات فالجزائر أعظم من أي تحدي وأكبر من أي رهان.

وترأس الفريق قايد صالح لقاء توجيهيا مع إطارات وأساتذة وطلبة الأكاديمية.

وألقى كلمة توجيهية تابعها أفراد جميع وحدات الجيش الوطني الشعبي عبر النواحي العسكرية الست، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.

ذكر في بدايتها بنجاعة التعليم التكوين الرفيع المستوى الذي تمنحه الأكاديمية لمتربصيها وطلبتها.

وبالجهود الرامية إلى الاستثمار المربح في منظومة التعليم والتكوين للجيش الوطني الشعبي التي يوليها شخصيا أهمية قصوى.

وبمناسبة استعداد بلادنا للاحتفال بالذكرى السادسة والخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية.

أكد الفريق قايد صالح أن المرجعية التاريخية الوطنية والروحية هي ملهمة الجيش الوطني الشعبي.

وهي المصدر الذي يستوحي منه جوهر بناء استراتيجيته المهنية والتطويرية.