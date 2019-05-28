الفريق أحمد قايد صالح يشرف على التمرين البياني “وثاق-2019″في برج باجي مختار

قام الفريق قايد أحمد صالح في اليوم الثاني من زيارة بتفتيش التي يقوم بها إلى ولاية تمنراست بتفقد بعض الوحدات المنتشرة بإقليم القطاع العمليات برج باجي مختار.

كما أشرف على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية “وثاق-2019”.

ففي البداية ورفقة اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة استمع الفريق إلى عرض حول التمريني قدمه قائد القطاع تضمن الفكرة العامة ومراحل التنفيذ.

و هو التمرين الذي يندرج في إطار تقييم المرحلة الثانية من سنة التحضير القتالي 2018/2019.

قامت بتنفيذه وحدات القطاع العملياتي برج باجي مختار مسندة بوحدات جوية من طائرات وحوامات تتقدمها طائرة الاستطلاع الجوي للقيادة العليا.

كما شاركت في هذا التمرين طائرات بدون طيار قامت باستطلاع أهداف معادية وتدميرها.

وبميدان الرمي والمناورات للقطاعي تابع الفريق عن كثب مجريات الأعمال التي قامت بها الوحدات المشاركة في التمرين الذي “تم تنفيذه باحترافية عالية تنم عن قدرة كبيرة في مجال استيعاب مضمون هذا التمريني وتظهر جدية واضحة فيما يتعلق بتنفيذه على الأرض وفقا للخطط الموضوعة وتماشيا مع الأهداف المرغوبة”.

كما اتسم تنفيذ هذا التمرين بـ”مستوى ممتازي يعكس القدرات القتالية العالية للأطقم والقادة في كافة المستوياتي كما يعكس مهارة وقدرة الأفراد والأطقم على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات المتوفرة لديهم”ي وهي دلائل تؤكد كلها مدى الجاهزية التي أصبحت عليها وحدات القطاع العملياتي برج باجي مختار خصوصاي ووحدات الناحية العسكرية السادسة بصفة عامة.

و في نهاية التمرين التقى الفريق قايد صالح بأفراد الوحدات المنفذة للتمرين الذين هنأهم على الجهود المبذولة خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين التكتيكي

بالذخيرة الحية الذي حقق نتائج “جد مرضية” جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة.