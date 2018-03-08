الفريق أحمد قايد صالح يهنئ المستخدمات العسكريات بعيد المرأة

أشاد الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الخميس، بجهود كافة المستخدمات العسكريات والمدنيات الشبيهات التابعات للجيش الوطني الشعبي.

وهذا في رسالة تهنئة وجهها لهن بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

وقال الفريق قايد صالح في رسالة التهنئة أن المرأة الجزائرية أضحت غداة الاستقلال تسهم في مسار تطوير وعصرنة الجيش.

مما أهلها لتقلد الرتب السامية وشغل الوظائف العليا في مؤسستنا العسكرية العريقة.

ودعا نائب وزير الدفاع الوطني المنتسبات إلى المؤسسة العسكرية إلى بذل المزيد من الجهد والمثابرة والتحدي.

على غرار أسلافهن في جيش التحرير الوطني اللواتي أبهرن العالم بصمودهن ورسمن بذلك صورة مثالية للمرأة الجزائرية المناضلة.

وأكد رئيس الأركان أن المرأة الجزائرية ساهمت بفعالية منذ أن وطئت أقدام الاحتلال الفرنسي هذه الأرض الطاهرة سنة 1830.

حيث أبانت عن قدرات خارقة تعكس وعيها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها وحسها الوطني.

مضيفا أن التاريخ سجل لها الكثير من المواقف البطولية التي ستبقى درسا للأجيال القادمة.

كما نوه الفريق قايد صالح بمثابرة الملتحقات حديثا بمدارس أشبال الأمة.

مما ينم عن إرادة قوية وطموح جاد في التفوق وتبوء المراتب السامية في الجيش الوطني الشعبي.