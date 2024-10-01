يشرع اليوم الثلاثاء، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، في زيارة رسمية إلى إيطاليا.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فبدعوة من الأميرال جيوسيبي كافو دراغون، رئيس الأركان الإيطالي للدفاع. يشرع الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. في زيارة رسمية إلى إيطاليا، ابتداء من اليوم الثلاثاء الفاتح أكتوبر 2024.

وخلال هذه الزيارة، التي تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الإيطالية. سيتباحث الطرفان المسائل ذات الإهتمام المشترك.