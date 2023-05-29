الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران

قام الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران.

وأشرف الفريق أول شنقريحة على تدشين المقر الجديد لأركان الناحية. كما عاين المرافق و المنشآت التي تحوز على جميع الوسائل و الإمكانيات.

وأكد الفريق أول شنقريحة أن مايتسم به الجيش من جدية وفعالية كفيل بتمكينه من الحفاظ على أمانة الشهداء.

وأضاف الفريق أول شنقريحة “مايتسم به الجيش من جدية وفعالية كفيل بحماية أمن واستقرار الوطن. وكفيل بتمكينه من حماية الوحدة الترابية”.

وعبر الفريق أول شنقريحة عن تقديره لآداء اطارات ومستخدمي قواتنا المسلحة نظير ما يحققونه من نتائج.

كما أشاد الفريق أول شنقريحة بقرار رئيس الجمهورية لتشييد تمثال يخلد تاريخ الأمير عبد القادر.