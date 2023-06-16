الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الأولى

يقوم الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الأولى.

والتقى الفريق أول شنقريحة بإطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الأولى.

وأكد الفريق أول شنقربحة أن مسار بناء الدولة الوطنية بمختلف مؤسساتها قد وصل اليوم إلى مراحل متقدمة. وذلك بفضل جهود كل المخلصين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأشار الفريق أول السعيد شنقريحة أن الرئيس تبون يواصل بإصرار شديد المسار الإصلاحي الشامل والطموح المباشر فيه خلال السنوات القليلة الماضية.