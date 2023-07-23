الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران

قام الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد، بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران.

وحث الفريق أول السعيد شنقريحة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي في كلمته التوجيهية، ومن خلالهم. كافة الوطنيين المخلصين على بذل المزيد من الجهود والرفع من جودة الآداء. مما يساعد على تحقيق الأهداف الوطنية السامية التي وعد بها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو القمة في مجالاتها الجيوسياسية والإقليمية والجهوية.

كما أكد الفريق أول السعيد شنقريحة أن السير على هذه الوتيرة الديناميكية هو واجب مقدس. يتطلب تماسك وانسجانم وتضافر جهود جميع أبناء الوطن المخلصين.