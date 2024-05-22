الفريق أول السعيد شنقريحة في زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية

قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة بزيارة عمل و تفقد إلى الناحية العسكرية الثانية.

وخلال الزيارة، التقى الفريق أول السعيد شنقريحة مع إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الثانية.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة في كلمة بالمناسبة أن الحق في التمتع بالعيش في كنف السلم و الأمن و الطمأنينة. يستدعي بالضرورة الحرص على بناء قوة دفاعية رادعة تضمن هذا الحق و تحميه.

واكد الفريق أول السعيد شنقريحة حرص الجيش الوطني الشعبي على إعمال مقاربة شاملة. للرفع المستمر من القدرات القتالية لقوام المعركة و تعزيز الأدوات الدفاعية لبلادنا من خلال توفير كافة العوامل البشرية والتجهيزية لذلك.