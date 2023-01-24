قناة النهار الفريق أول السعيد شنقريحة يتحادث مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية بقلم قناة النهار نشر في 24 جانفي 2023 - 13:20 جيش شارك غرِّد أرسل 210 0 الفريق أول السعيد شنقريحة يتحادث مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/vsndO اقرأ أيضا زين عامر: المخزن المغربي وراء كل الإشاعات لإفشال الشان في الجزائر لكننا فزنا عليهم قناة النهار 23 جانفي تبسة: مشروع منجم الفوسفات يتقدم بخطى ثابتة قناة النهار 07 جانفي "الرئيس تبون :" اتخذنا قرار لإنجاز ملعبين بورقلة وبشار وملعب آخر بالشرق الجزائري قناة النهار 12 جانفي وزير الفلاحة يكشف معلومات وأرقام حصرية حول قطاعه.. ترقّبوها سهرة الإثنين قناة النهار 07 جانفي الأمن الوطني: حجز ازيد من 5035 كلغ من القنب الهندي و ما يقارب 26 كلغ من الكوكايين قناة النهار 23 جانفي "جهيد زفيـزف :" لمسنـا إنطباع جد رائع من الاتحادات الإفـريقية بخصوص التنظيم في الشان قناة النهار 15 جانفي مجتمع: دفعة الأمل .. طلبة الطب يحتفلون بتخرجهم في أجواء مميزة قناة النهار 21 جانفي جبال الشريعة بالبليدة تكتسي حلة بيضاء قناة النهار 19 جانفي تصميم القشابية العصرية.. مهنة الشاب نعاس لإحياء المنتوج التقليدي المحلي بالجلفة قناة النهار 23 جانفي دلال خير: عائلة من 6 أفراد يعيشون في بيت تنعدم فيه شروط الحياة وأولادهم مرضى قناة النهار 06 جانفي