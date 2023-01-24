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قناة النهار

الفريق أول السعيد شنقريحة يتحادث مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية

بقلم قناة النهار
الفريق أول السعيد شنقريحة يتحادث مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية
جيش
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الفريق أول السعيد شنقريحة يتحادث مع رئيس أركان الجيوش الفرنسية

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