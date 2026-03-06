الفريق أول السعيد شنقريحة يتفقد مصابي حادث تحطم طائرة نقل عسكرية

تنقل صبيحة اليوم، الجمعة الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين في حادث تحطم طائرة نقل عسكرية.

وجاءت هذه الزيارة عقب الحادث الأليم الذي وقع يوم 05 مارس 2026، إثر تحطم طائرة نقل عسكرية صغيرة من نوع BE 1900 مباشرة بعد إقلاعها من مدرج القاعدة الجوية ببوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، ما أسفر عن استشهاد إطارين وإصابة باقي أفراد الطاقم بجروح متفاوتة الخطورة.

وخلال الزيارة، وقف الفريق أول على الوضع الصحي للمصابين واطلع على مستوى التكفل الطبي المقدم لهم، كما قدم الدعم المعنوي للمصابين وعائلاتهم، متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى ذويهم.