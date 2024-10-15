الفريق أول السعيد شنقريحة يحل بنواكشط

وصل الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعب إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية. حيث كان في استقباله الفريق المختار بله شعبان قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تأتي هذه الزيارة بدعوة من الفريق المختار بله شعبان. قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية.

كما سيتباحث الطرفان خلال هذه الزيارة التي تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي. والقوات المسلحة الموريتانية المسائل ذات الاهتمام المشترك.