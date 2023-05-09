قناة النهار الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بالناحية العسكرية الثالثة بقلم النهار أونلاين نشر في 09 ماي 2023 - 14:26 شارك غرِّد أرسل 81 0 الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بالناحية العسكرية الثالثة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Q3zO4 اقرأ أيضا مجتمع: تزامنا وإرتفاع الحرارة .. أسعار المكيفات تصنع الإستثناء وتنخفض قناة النهار 27 أفريل جالية: مع إقتراب موسم الإصطياف .. الجالية ترحب بكل التسهيلات لقضاء الصيف في الجزائر قناة النهار 07 ماي الفريق أول شنقريحة في زيارة عمل إلى قيادة الحرس الجمهوري قناة النهار 19 أفريل سكيكدة: ألاف الأشجار المثمرة مهددة بسبب الجفاف بعدة بلديات قناة النهار 28 أفريل وزير العمل يشرف على إفتتاح الطبعة الـ 19 لليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل قناة النهار 29 أفريل حج 2023: الشروع في توزيع شهادة النجاح على الفائزين في قرعة الحج قناة النهار 26 أفريل سفير الجمهورية السورية: “لا ننسى وقوف الجزائر إلى جانب سوريا في محنتها القاسية " قناة النهار 25 أفريل وصول طائرة تقل أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالسودان إلى مطار هواري بومدين قناة النهار 25 أفريل حصة اليوم الثاني من العيد بحضور ألمع نجوم الفن الجزائري قناة النهار 22 أفريل الشيخ النوي: قناة النهار تتابع كل شيء والأولوية لديها للوطن قناة النهار 22 أفريل