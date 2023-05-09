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الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بالناحية العسكرية الثالثة

بقلم النهار أونلاين
الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بالناحية العسكرية الثالثة
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الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية بالناحية العسكرية الثالثة.

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