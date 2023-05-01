الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، بالميدان الخامس للرمي والمناورات بأمدوكال. على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية. نفذته وحدات اللواء السابع المدرع، مدعمة بوحدات من القوات البرية الجوية ووحدات للإسناد التقني.

كما استمع الفريق أول شنقريحة، إلى عرض قدمه قائد اللواء السابع المدرع، تضمن الفكرة العامة للتمرين ومراحل التنفيذ. والتي جرت على مرحلتين، الأولى نظرية شارك فيها أركانات القيادات الجهوية والوحدات المشاركة. والثانية ديناميكية أقحمت خلالها الوحدات المنفذة للتمرين.

وتابع الفريق أول بميدان الرمي والمناورات، عن كثب مجريات التمرين الذي نفذ ليلا في ظروف قريبة جدا من الواقع. وفقا للخطة الموضوعة، وتماشيـا مع الأهــداف المسطرة، والمتمثلة أساسا في تدريب القادة والأركانات على التحضير للأعمال القتالية الليلية. وترسيخ خبراتهم في مجال إدارة الأعمال المخطط لها، بغية تحقيق الانسجام والتنسيق والتعاون بين الوحدات. والوحدات الفرعية المشاركة في مختلف مراحل المعركة، فضلا عن تمكين الأطقم من اكتساب مهارات أكثر في التحكم في العتاد ومنظومات الأسلحة الحديثة. واختبار الجاهزية العملياتية ومدى القدرة على تنفيذ المهام القتالية الليلية المحتملة. الأمر الذي سيسمح دون شك بتقييم مؤهلات القيادات وأركانات اللواء ووحدات الدعم خلال كافة مراحل تحضير وإدارة وتنفيذ التمرين.

كما أكد تنفيذ هذا التمرين بصورة جلية القدرة الكبيرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التنفيذ الناجح للمهام المسندة. وهو ما يعد نجاحا آخر وثمرة من ثمار التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية. ويؤكد أيضا التطور والجاهزية والانسجام العملياتي الذي بلغته قواتنا المسلحة في مجال تنفيذ مثل هذه التمارين التكتيكية ذات المستوى العالي.

وفي نهاية التمرين، قام الفريق أول بتفتيش الوحدات المشاركة، قبل أن يعقد لقاء تقييميا مع أفراد الوحدات المشاركة. الذين هنأهم على الجهود الكبيرة التي بذلوها طيلة فترة التحضير القتالي وكذا خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين. مسديا لهم في الأخير، جملة من التعليمات والتوجيهات تصب في مجملها على ضرورة التقييم الموضوعي لنتائج هذا التمرين. من أجل تحقيق النتائج المنشودة.