الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على حفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة

أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على حفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة في إطار الإحتفالات المخلّدة للذكرى الثامنة والستين لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر 1954.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صبـاح اليـوم الأحد بمقر وزارة الدفاع الوطني. على حفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لعدد من إطارات وزارة الدفاع الوطني من ضباط وضباط صف.

من جهته أكد الفريق أول، عن سعادته بالإشراف على هذه المراسم التي تمثل تقليدا راسخا للمؤسسة العسكرية. حيث قال “يطيب لي، أن أعبر عن سعادتي بلقائكم اليوم، بمناسبة إشرافي على مراسم حفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة. وذلك إيمانا مني بأن هذه الترقيات تمثل تقليدا راسخا للمؤسسة العسكرية. ينال من خلاله الإطارات ما يستحقونه من ترقية في الرتب، وتكريم بالأوسمة. تقديرا لحصـائد جهودهم، وتثمينا لمثابرتهم على خدمة جيشهم ووطنهم.

كما تابع الفريق أول يقول:” لا يفوتني التنويه بالإطارات الذين تمت ترقيتهم، بصفة استثنائية، نظير مجهوداتهم المعتبرة المبذولة في السنوات الأخيرة. على غرار رياضيي الجيش الوطني الشعبي وأعضاء الفريق النسوي للقفز المظلي. اللواتي اقتحمن هذا التخصص الصعب الذي كان حكرا على الرجال، وتألقن فيه عن جدارة واستحقاق. كما أتقدم باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، إلى كافة المرقين والذين أسديت لهم الأوسمة. بأحر التهاني وأصدق التبريكات. راجيا للجميع التوفيق والنجاح في مسارهم المهني”.

كما هنأ الفريق أول الحاضرين، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لاندلاع ثورة نوفمبر 1954، قائلا:” لا يفوتني أن أتوجه إليكم في غمرة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لاندلاع ثورة غرة نوفمبر 1954. بأخلص التهاني والتمنيات، بهذه المناسبة التاريخية الخالدة التي تبعث في نفوسنا أسمى مشاعر الفخر والاعتزاز بأمجاد ومآثر الآباء والأجداد. كما تحفزنا على التحلي بأرقى معاني التضحية والفداء من أجل الوطن.

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