 الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على حفل تقديم وتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر

أشرف ،اليوم الخميس، الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على حفل تقديم وتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.بمقر وزارة الدفاع الوطني

هذا الحفل الذي يندرج في إطار عادات الجيش وتقاليده ، حضره كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات والدرك الوطني ، قائد الناحية العسكرية الأولى ورؤساء الدوائر والمديرين ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.