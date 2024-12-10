الفريق أول السعيد شنقريحة يفتتح ندوة تاريخية

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على افتتاح أشغال ندوة تاريخية بعنوان ” الذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة بين تحديات الانتصار.. وثمن الحرية”.

بالمناسبة ألقى الفريق أول السعيد شنقريحة، كلمة أكد فيها أن ثورة نوفمبر 1954 كانت ثورة من أجل الحق وضد الظلم. والطغيان وانتصرت لعزة وكرامة الانسان.

وأضاف “أردنا أن يكون احتفالنا هذا العام بالذكرى الـ 70 لثورة نوفمبر المجيدة احتفالا مميزا يليق بعظمة الفاتح نوفمبر الخالد الذي بفضله استعادت بلادنا سيادتها ودفعت من أجل افتكاكه ثمنا باهضا أكثر من 5 ملايين و630 ألف شهيد.

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