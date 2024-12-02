الفريق أول السعيد شنقريحة يكرّم الوفد الرياضي المشارك في الألعاب العسكرية الإفريقية

ترأس الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الدفاع الوطني، حفل استقبال وتكريم الوفد الرياضي العسكري.

وأقيم هذا الحفل لتكريم أعضاء الوفد الرياضي العسكري المشارك في الطبعة الثانية للألعاب العسكرية الإفريقية التي جرت وقائعها بأبوجا بنيجيريا من 18 إلى 30 نوفمبر 2024.

ونظّمت مراسم حفل التكريم إثر المشاركة الجدّ مشرفة للوفد الرياضي العسكري الجزائري، في فعاليات الطبعة الثانية للألعاب العسكرية الإفريقية. إذ تحصّل الوفد العسكري على المرتبة الثانية من بين 22 بلدا مشاركا.

وحرص الفريق أول السعيد شنقريحة، خلال حفل التكريم في كلمة له أمام الحضور، على نقل تهاني السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وتقديم “تهانيه الشخصية الصادقة لأعضاء الوفد الرياضي العسكري. إثر عودتكم المظفرة من أبوجا ومشاركتكم المشرفة في الألعاب العسكرية الإفريقية، يسعدني كثيرا أن أستقبلكم اليوم، في هذا الحفل الرمزي، لأنقل إليكم التهاني الحارة للسيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني”.

وأضاف: ” أتقدم لكم بدوري، باسمي الخاص، ونيابة عن كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأخلص التهاني والتبريكات، نظير مشاركتكم المتميزة، وعودتكم مكللين بنتائج شرفتم بها جيشكم ووطنكم، ووجدت لدى شعبنا الأبي في كافة ربوع الوطن، كل التقدير والعرفان”.