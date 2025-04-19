الفريق أول السعيد شنقريحة ينصب قائد الدرك الوطني الجديد

نصب الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قائدا جديدا للدرك الوطني حسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء التنصيب الرسمي للقائد الجديد للدرك الوطني بالنيابة، العميد سيد أحمد بورمانة، خلفا للواء يحيى علي أولحاج.

وجاء في البيان: “بإسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني. أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. على مراسم تسليم السلطة وتنصيب العميد سيد أحمد بورمانة قائدا للدرك الوطني بالنيابة خلفا للواء يحيى علي أولحاج”.