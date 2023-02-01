الفريق أول السعيد شنقريحة يهنئ الخضر بعد بلوغ نهائي الشان

تقدم الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بالتهاني للمنتخب الوطني المحلي، بعد تأهله لنهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، عبر حسابها الرسمي على الفايسبوك، صبيحة اليوم الأربعاء:”الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يهنئ أشبال المدرب عبد المجيد بوقرة على هذا الإنجاز البطولي والتأهل بكل جدارة إلى الدور النهائي للشان”.

وختم بيان وزارة الدفاع الوطني الجزائرية:”ألف مبروك يا أبطال الجزائر تحيا الجزائر”.

وسيواجه المنتخب المحلي، نظيره السنغالي في نهائي كأس إفريقيا للمحليين، يوم السبت 4 فيفري، بملعب نيلسون مانديلا بداية من الساعة 20.30.