الفريق أول السعيد شنقريحة يهنئ مستخدمي الجيش بحلول شهر رمضان

هنَّأ الفريق أول، السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1447. حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وقال الفريق أول في رسالة تهنئة: “بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل للعام الهجري 1447، يطيب لي أن أتوجه إلى كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، ضباطا وضباط صف ورجال صف ومستخدمين مدنيين، بأحر التهاني والتبريكات، راجيًا لهم ولعائلاتهم الكريمة دوام الصحة والعافية والهناء، ولوطننا العزيز مزيدًا من التطور والازدهار في كنف الأمن والاستقرار”.

وأضاف الفريق أول: “يبقى هذا الشهر المبارك، بما يحمله من قيم سامية، يشكل دائما حافزا لنا في الجيش الوطني الشعبي، السليل الوفي لجيش التحرير الوطني، لبذل المزيد من الجهود المتفانية والمخلصة والتحلي بأعلى درجات اليقظة والحيطة والحذر، من أجل المساهمة في توفير أحسن الظروف للمواطنات والمواطنين لأداء فريضة الصيام في جو من الأمن والسكينة والاطمئنان، وسنعمل متكاتفين مع جميع الوطنيين المخلصين، على تعزيز قيم التضامن والتلاحم بين أبناء شعبنا الأبي.”

وتابع الفريق أول رسالته: “في هذا الصدد، أظل على يقين بأنكم مدركون تمام الإدراك بأن النجاح في المهام الموكلة لكم، لن يتأتى إلا من خلال العمل المخلص والوعي بالرهانات التي يتعين علينا كسبها، وعلى رأسها رهان التدريب وتحضير القوات تحضيرا جادا، وكذا الإصرار على أداء هذا الواجب بكل نزاهة وروح مسؤولية وإدراك عميق للتحديات التي تفرضها التحولات الإقليمية والدولية الراهنة”.

وختم الفريق أول رسالته: “أخيرا، وإذ أتمنى أن يتقبل المولى عز وجل من الجميع الصيام وصالح الأعمال بوافر الأجر والمغفرة والثواب، فإنني أجدّد لكم التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.”