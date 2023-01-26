قناة النهار الفريق أول السعيد شنقريحة يواصل زيارته الرسمية إلى فرنسا بقلم قناة النهار نشر في 26 جانفي 2023 - 15:01 شارك غرِّد أرسل 40 0 الفريق أول السعيد شنقريحة يواصل زيارته الرسمية إلى فرنسا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/r2A3T اقرأ أيضا "الفرصة الثانية: قصة مأسـ ـاوية لمسبوق قضائيا يحكي معاناته في السـ ـجن .."يديروك عبيد قناة النهار 06 جانفي ينتظرون مستحقاتهم من شركات الإنجاز الأجنبية..مناولون محليون على حافة الإفلاس قناة النهار 16 جانفي سامية طبوش تكشف أمور خطيرة تعرضت لها من طرف أصدقائها المقربين قناة النهار 05 جانفي حسين آشيو: التحكيم الإفريقي كان في المستوى بشان الجزائر قناة النهار 25 جانفي سعيدة: دوار أولاد خلف .. عزلة تنموية ومعاناة منذ سنوات قناة النهار 17 جانفي سياسة: "البريكولاج" في التوصيلات الكهربائية .. سبب في حرائق المنازل قناة النهار 07 جانفي رئيس الجمهورية: سنة 2022 عرفت إنتصارا كبيرا للدبلوماسية الجزائرية قناة النهار 19 جانفي "الوزير الأول :"أدعو إدارة الجمارك للإسراع في تطوير جهازها التنظيمي بداية بالنصوص القانونية قناة النهار 26 جانفي "رئيس الجمهورية :"سنة 2023 ستشهد أول إنتاج وطني 100 بالمائة لزيت المائدة تحت حماية الدولة والقانون قناة النهار 19 جانفي بطاقة ذكية للفلاحين قصد رقمنة القطاع الفلاحي وتسهيل التعاملات الإدارية بالنعامة قناة النهار 21 جانفي