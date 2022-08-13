الفريق أول السعيد شنڨريحة يعاين التحضيرات الأخيرة المتعلقة بالمسابقة العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا-2022

يواصل الفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي زيارة العمل والتفتيش إلى الناحية العسكرية الأولى.

وتندرج هذه الزيارة في إطار معاينة التحضيرات الأخيرة المتعلقة بالمسابقة العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا-2022. والمزمع تنظيمها ببلادنا خلال الفترة من 15إلى 27 أوت الجاري.

وقام الفريق أول شنڨريحة اليوم بزيارة إلى موقع بوغار، الذي يُعد من أهم المواقع التي ستجرى فيها هذه التظاهرةالرياضية العسكرية الدولية.

أين قام رفقة قائدي القوات البرية والناحية العسكرية الأولى، ورئيس دائرة الاستعمال والتحضير ومديرين مركزيين للوزارة بتدشين موقع المسابقة العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا

كما طاف الفريق أول شنڨريحة بمختلف مرافقه، حيث تابع شروحات وافية قُدمت له من طرف مختلف أعضاء لجنة التنظيم.

ليتنقل بعد ذلك إلى إلى ميدان التدريب الأرضي حيث قام بتدشين برج القفز، ليتابع إثر ذلك عرضا لقفز مظلي تدريبي من على البرج.

كما قام بتفتيش ميدان الرمايات التدريبي للمسابقة العسكرية الدولية بوغار. بالإضافة إلى وبمقر الفوج 104 للمناورات العملياتية، استمع السيد الفريق أول إلى عرض تضمن شروحات وافية لمختلف الجوانب التحضيرية الخاصة بهذا الموقع.