الفريق أول السعيد شنڨريحة يُعزي عائلة العميد المتقاعد محمد بتشين

بعث الفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، برسالة تعزية إلى عائلة المرحوم العميد المتقاعد المجاهد محمد بتشين.

وجاء في رسالة التعزية:” على إثر وفاة، المغفور له بإذن الله تعالى، العميد المتقاعد المجاهد محمد بتشين، اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بقسنطينة، الشهيد عبد العالي بن بعطوش بالناحية العسكرية الخامسة. يتقدم الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي. بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم. راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار. وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل”.

انتقل إلى رحمة الله، اليوم الثلاثاء، العميد المتقاعد محمد بتشين، المناضل السابق في جبهة التحرير الوطني وصفوف جيش التحرير الوطني.

كما أن جنازة الراحل العميد المتقاعد المجاهد محمد بتشين ستقام غدا في المقبرة المركزية بقسنطينة.