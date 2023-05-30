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الفريق أول سعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي

بقلم النهار أونلاين
الفريق أول سعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي
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الفريق أول سعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية الإصرار 2023.

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