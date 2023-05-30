قناة النهار الفريق أول سعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بقلم النهار أونلاين نشر في 30 ماي 2023 - 15:20 شارك غرِّد أرسل 95 0 الفريق أول سعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية الإصرار 2023. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/4Etlm اقرأ أيضا طالع هابط: مواطنون من بلدية المحمدية بالعاصمة يطالبون بمنحمهم رخصة بناء أو تعويضهم قناة النهار 14 ماي فاسألوا: الإيمان بضع و سبعون شعبة قناة النهار 26 ماي "التوأم أمينة وخديجة: "كانوا صحباتنا ما يقدروش يميزو ما بيناتنا قناة النهار 24 ماي صريح جدا: هكذا يحافظ الجزائريون على راتبهم حتى نهاية الشهر قناة النهار 18 ماي دار عزيزة..القصة والتاريخ قناة النهار 25 ماي استقبال رسمي للرئيس تبون من طرف نظيره البرتغالي في ساحة الإمبراطور قناة النهار 23 ماي مراسم التوقيع على اتفاقيات تعاون بين الجزائر والبرتغال قناة النهار 24 ماي "بن يمينة: "الجسر بين البنايات وراحة المواطن هو الصيانة قناة النهار 15 ماي طالع هابط: النوي يحمل مسؤولية كل ما يحدث لقطاع الفلاحة للوزير قناة النهار 28 ماي طالع هابط: النوي يزور مسقط الشهيد" بن علال" ويستذكر معركة "واد الشولي" مع قدماء المجاهدين قناة النهار 18 ماي