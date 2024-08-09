الفريق أول سعيد شنقريحة يهنئ البطلة إيمان خليف

هنأ الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي البطلة الأولمبية إيمان خليف عقب التتويج بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية بباريس.

وقال الفريق أول السعيد شنقريحة، في منشوره،عبر الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الوطني، على الفايسبوك، اليوم الجمعة، “هنيئا لك يا أيتها البطلة تتويجك بذهبية الألعاب الأولمبية 2024، أثبت عن جدارة واستحقاق أن الجزائر التي أنجبت بطلات الثورة التحريرية ستبقى ولادة للأبطال”.

كما أضاف “شرفت الجزائر فهنيئا لك ومزيدا من التتويجات”.

وكانت إيمان خليف قد أهدت الجزائر ثاني ميدالية ذهبية للجزائر في الألعاب الأولمبية بعد البطلة الاولى كيليا نمور.

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