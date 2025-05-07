الفريق أول شنقريحة:الجزائر لا تقبل أن يزايد عليها أحد في خبرتها في مواجهة الإرهاب

قال الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إن الجزائر لا تقبل أن يزايد عليها أحد في خبرتها في مواجهة الإرهاب، في إطار قوانين الجمهورية.

وأضاف الفريق أول أثناء اشرافه على افتتاح أشغال ملتقى دولي بعنوان: “جيوسياسية الإرهاب في ظل التحولات العالمية الجديدة”. أن ” الجزائر اكتوت بنار الارهاب قبل الجميع وهي التي أعلنت عليه الحرب. حين كان الشك والتردد والتواطؤ يملأ كثيرا من المشاهد السياسية والإعلامية والإقليمية والدولية”.