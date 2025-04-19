الفريق أول شنقريحة: أعداء الشعب الجزائري لم يهضموا إلى حد الآن استقلاله

أكد الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن الجزائر مستهدفة لعدة اعتبارات.

وقال الفريق أول، في كلمة توجيهية، بعد مراسم تنصيبه لقائد الدرك الوطني الجديد، اليوم السبت. إنّ أعداء الشعب الجزائري لم يهضموا إلى حد الآن استقلاله. ولم يتحملوا إصرار أبنائه المخلصين على التمسك بموروثه الثوري والحضاري.

وأضاف الفريق أول: “هؤلاء الأعداء الذين لم يهضموا أبدا استقلاله، ولم يتحملوا صلابة وقوة وحدته وتماسكه الاجتماعي وتلاحمه مع جيشه. ولم يتقبلوا إطلاقا إصرار أبنائه المخلصين. على التمسك بمبادئ وقيم وطموحات ثورتهم التحريرية المجيدة. التي ساهمت في القضاء على الظاهرة الاستعمارية في العالم”.

وواصل بالقول: “وهذا يعني أن الجزائر ولعدة اعتبارات كانت وستبقى مستهدفة من طرف أعدائها. فهي بحكم هذا الاستهداف لا يراد لها بأن تبقى موحدة متماسكة ومتصالحة مع ذاتها. معتزة بتاريخها وموروثها الحضاري. ولا يراد لها بأن تبني نفسها اقتصاديا واجتماعيا وعلميا. ولا يراد لها كذلك بأن تكون قوية ومنيعة ومتحصنة بكل أسباب القوة”.

ولفت الفريق أول، إلى إن توطين موجبات الأمن والاستقرار على أرض بلادنا، و تنميتها وتقدمها واحتلال مكانتها المستحقة بين الأمم. هي رهانات كبرى يجد حيالها كل مخلص لهذه الأرض الطاهرة. أنه مطالب ببذل كل ما لديه من قوة وجهد من أجل كسبها.

مضيفا أن هذه الغاية التي يحرص في الجيش الوطني الشعبي، تحت قيادة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على العمل، رفقة جميع المخلصين من أبناء وطننا. على تحقيقها، وفاء منا لرسالة الشهداء الأبرار. وإفشالا لنوايا وأهداف أعداء الشعب الجزائري.