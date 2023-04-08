الفريق أول شنقريحة: أوكلت لسلاح الدرك مهام حساسة كثيرة

قال الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن سلاح الدرك الوطني أوكلت له مهام حساسة كثيرة.

وأورد الفريق، في كلمة توجيهية، على هامش زيارة العمل والتفتيش التي قام بها اليوم السبت إلى قيادة الدرك الوطني: ” أوكلت لسلاح الدرك الوطني، مهام حساسة كثيرة. من أهمها حفظ الأمن العمومي وحماية الأشخاص والممتلكات وحرية التنقل ومحاربة الجريمة المنظمة”.

وأضاف الفريق أول، أن سلاح الدرك الوطني بلغ في مهامه أشواطا بعيدة لاسيما في ميدان اكتساب التقنيات الرفيعة ذات الصلة بالأدلة الجنائية.

تضاف إليها مهام حماية حدودنا البرية ومراقبة كل ما من شأنه المساس بأمن وسلامة ترابنا الوطني على غرار الهجرة غير الشرعية ونشاطات عصابات التهريب والمتاجرة بالمخدرات.