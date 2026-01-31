الفريق أول شنقريحة: إطلاق القمر الصناعي”Alsat-3B” محطة أخرى على مسار بناء الجزائر الجديدة والمنتصرة

أكد الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم السبت، أن إطلاق القمر الصناعي”Alsat-3B” محطة أخرى على مسار بناء الجزائر الجديدة والمنتصرة.

وبعد متابعته لعملية إطلاق القمر الصناعي “Alsat-3B” على مستوى المحطة الأرضية للاستشعار عن بعد، ألقى شنقريحة بالمناسبة، حيث حرص في مستهلها على تبليغ الحضور تهاني وتشجيعات رئيس الجمهورية، الذي تابع عن كثب، كافة مراحل تحضير وتجسيد هذا الإنجاز الجدير بأن يفتخر به الشعب الجزائري برمته.

وقال الفريق أول شنقريحة ” يسعدني، على إثر نجاح عملية إطلاق القمر الصناعي “Alsat-3B”، التي تابعناها صباح هذا اليوم، السبت 31 جانفي 2026، والتي تأتي بعد النجاح الذي عرفه إطلاق القمر الصناعي “Alsat-3A”، بتاريخ 15 جانفي الجاري، أن أبلغكم تهاني وتشجيعات عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الذي أولى اهتماما خاصا لهذا المشروع وتابع عن كثب، كافة مراحل تحضير وتجسيد هذه الإنجازات”.

كما وجه الفريق أول أيضا تهانيه، باسمه الخاص، لكافة المتدخلين، حاثا إياهم على ضرورة الاستغلال الأمثل للمعارف والخبرات المكتسبة، التي من شأنها ضمان التحكم الجيد في هاته الأقمار الصناعية.

وقال الفريق أول شنقريحة ” أتقدم، باسمي الخاص، بأخلص التهاني والتبريكات، لإطارات ومستخدمي الوكالة الفضائية الجزائرية، وكذا لمختلف مصالح وكفاءات الجيش الوطني الشعبي، التي ساهمت في إنجاز هذه المشاريع، حاثا الجميع على ضرورة الاستغلال الأمثل للـمعارف والخبرات الـمكتسبة، التي من شأنها ضمان التحكم الجيد في هاته الأقمار الصناعية، ليس فقط من حيث تشغيلها ومراقبة مختلف أنظمتها الفرعية، بل كذلك مواصلة مسار تطوير التكنولوجيا الفضائية في الجزائر”.

وأضاف “كما تشكل هذه الإنجازات المتميزة محطة أخرى على مسار بناء الجزائر الجديدة والمنتصرة، على غرار ما سنعيشه غدا بغار جبيلات، بمناسبة تدشين خط سكة الحديد بين بشار وتندوف، الذي سيساهم بشكل كبير في استغلال هذا المنجم الهام، ويقدم صورة حقيقية عن جزائر صاعدة، السيدة في القرار والخيارات”.

في الأخير، تقدم الفريق أول بأصدق عبارات الشكر والتقدير لسعادة سفير جمهورية الصين الشعبية نظير الجدية التي أولتها جمهورية الصين الشعبية للتعاون مع بلادنا لتجسيد هذا المشروع الطموح، وفي مختلف المشاريع المهيكلة المساهمة في الحركية النهضوية للجزائر.

في ختام الزيارة قام الفريق أول الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالإمضاء على السجل الذهبي للمحطة الأرضية للاستشعار عن بعد.