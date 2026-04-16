الفريق أول شنقريحة: التحكم في بناء السيناريوهات الاستباقية مفتاح هام لصناعة القرار الأمني

أشرف الفريق اول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. على افتتاح أشغال ملتقى بعنوان : التهديدات الخارجية في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية تحديات أمنية. ورهانات استراتيجية على مستوى النادي الوطني للجيش.

وأضاف الفريق أول، أن هذه التظاهرة العلمية تندرج في إطار الجهود المثابرة التي تبذلها مختلف هياكل ومكونات الجيش الوطني الشعبي من أجل ترسيخ ثقافة التفكير الاستباقي وتعزيز آليات الاستشراف الاستراتيجي والأمني بما يسمح بفهم أعمق للتحولات التي يشهدها العالم واستيعاب مختلف أبعادها وانعكاساتها المحتملة على أمن بلادنا واستقرارها ومصالحها الحيوية

كما قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إن هذه التحولات أدت إلى بروز بيئة دولية تتسم بدرجة عالية من التعقيد والتشابك. وعدم اليقين الاستراتيجي وتزايد شدة التنافس على الموارد ومجالات النفوذ لا سيما من خلال اعتماد أدوات جديدة للتأثير والضغط.

وأكد الفريق أول، “في هذا الإطار تحديدا ساهمت التطورات المتلاحقة في مجالات الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات إلى إعادة بناء منطق القوة. حيث أصبح التحكم في مجال البحث والتطوير وإنتاج المعرفة عاملا حاسما في تحديد موازين القوة والنفوذ في العلاقات الدولية”. تابعا “يشكل التحكم في أدوات الاستشراف وبناء السيناريوهات الاستباقية مفاتيح هامة لصناعة القرار الاستراتيجي. والأمني والرفع من مستويات نضج السياسات العامة للدولة”. مشيرا إلى أن الجزائر تواصل تعزيز يقظتها الإستراتيجية. من خلال تبني مقاربات استباقية في التعامل مع مختلف التحديات. بما يضمن لها أن تظل شريكا دوليا موثوقا ورقما فاعلا في مجالها الجيو - أمني”.

وتابع رئيس أركان الجيش، السعيد شنقريحة “يواصل جيشنا العتيد تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني جهوده. الرامية إلى تعزيز ورفع جاهزيته العملياتية. ومواصلة تحديث تجهيزاته العسكرية وعصرنة منظومته التكوينية. بما يكسبه القدرة الدائمة على المواجهة الفاعلة لكافة أشكال التهديدات الراهنة.والمستقبلية وجعل بلادنا قلعة حصينة للأمن والاستقرار”.

