الفريق أول شنقريحة: التصدي للحملات المغرضة المُستهدِفة للجزائر واجب على كل وطني غيور على وطنه

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، أن التصدي للحملات المغرضة التي تستهدف الجزائر واجب على كل وطني غيور على وطنه.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة، في كلمة توجيهية - تابعها جميع مستخدمو الناحية العسكرية الرابعة. عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد- ألقاها خلال زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الرابعة. على ضرورة التصدي للاستخدام الخطير للدعاية الهدامة والمضللة وتعزيز الحس الأمني لدى الأفراد والجماعات.

كما قال الفريق أول أن التصدي للحملات المغرضة التي تستهدف الإضرار بصورة الجزائر واجب على كل وطني غيور على وطنه.

وأبدى الفريق أول شنقريحة، حرصه على الاستماع لانشغالات واهتمامات مستخدمي الناحية العسكرية الرابعة، الذين عبروا عن عزمهم مواصلة بذل مزيد من الجهود في سبيل أداء المهام المنوطة بهم على الوجه الأكمل، لاسيما في مجال تأمين الحدود وحماية التراب الوطني من كل الآفات والتهديدات المحتملة.

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