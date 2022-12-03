الفريق أول شنقريحة: التطرف ظاهرة قائمة على الاعتقاد الخاطئ بامتلاك الحقيقة

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، إن التطرف ظاهرة تاريخية تتميز بالتحور والتعقد. كما “أنها تأخذ أشكالا تعبيرية مختلفة، وتقوم على منطلقات فكرية وعقائدية متباينة، حسب الزمان والمكان”.

وبالمقابل، أشار الفريق أول شنقريحة، أن “التطرف تشترك في بعض المنطلقات القائمة على الاعتقاد الخاطئ بامتلاك الحقيقة”. و”رفض الآخر ونبذه، واتخاذ سلوكات تعبيرية بالخطاب أو بالأفعال القائمة على الكراهية”. “بل وحتى على العنف الذي قد يصل لحد الإرهاب”.

في حين، أكد الفريق أول شنقريحة، أن ظاهرة التطرف غير مرتبطة بديانة دون أخرى، أو بمجتمع دون غيره”. أو “حتى بإيديولوجية دون سواها، والاستغلال الخاطئ أو الوظيفي للأفكار والقَناعات تؤسس لمسارات تهدد الهوية والفكر، بل وحتى استقرار الدول”.

للإشارة، ينظّم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني، يومي 3 و4 ديسمبر، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، ملتقى دولي. بعنوان: “جيوسياسية التطرف: المنطلقات والتهديدات والتحديات وآليات المجابهة”.

كما أشرف على افتتاح أشغال هذا الملتقى الدولي الفريق أول، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. بحضور أعضاء من الحكومة ومستشارين لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عميد جامع الجزائر، ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني. والمدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة. فضلا عن الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والدرك الوطني، وقائد الناحية العسكرية الأولى. ورؤساء دوائر ومديرين ورؤساء مصالح مركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، وكذا أساتذة وخبراء جزائريين وأجانب.