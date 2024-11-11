الفريق أول شنقريحة: الثورة التحريرية ستبقى إحدى أعظم المحطات الكبرى في التاريخ

قال الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. أن الثورة التحريرية ستبقى إحدى أعظم المحطات الكبرى في التاريخ الإنساني المعاصر.

وأضاف الفريق أول شنقريحة ” أردنا من خلال تنظيم هذا الاستعراض العسكري المتكامل أن نكون في مستوى الذكرى الـ70 لاندلاع ثورتنا التحريرية المباركة”. مشيرا إلى أن الوفاء لتضحيات الملايين من شهداء الجزائر يقضي لزوما السعي لتعزيز القدرات الدفاعية والمناعة الأمنية.