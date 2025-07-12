الفريق أول شنقريحة: الجزائر التي أفشلت مخطط ضرب الجمهورية بالإرهاب ستبقى منتصرة على كل من يعاديها

أكد الفريق أول، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السعيد شنقريحة، أن الجزائر التي انتصرت بالأمس وتحررت من الاستعمار، أفشلت مخطط ضرب الجمهورية بالإرهاب والتطرف العنيف وستبقى موحدة ومنتصرة على كل من يعاديها.

وقال الفريق أول: “بقدر ما نحرص في الجيش تحت قيادة رئيس الجمهورية، على إبقاء تاريخنا الوطني راسخا في الاذهان، وأن يكون مصدرا دائما من مصادر الاعتزاز والإفتخار، نحرص بالمقابل أن يتجسد هذا الوعي بالتاريخ، ويتحول إلى أفعال ميدانية تثبت بأن الجزائر التي إنتصرت بالأمس وتحررت من الإسعمار البغيض وأفشلت مخطط ضرب الجمهورية بالارهاب والتطرف العنيف. ستبقى اليوم وغدا موحدة ومنتصرة على كل من يعاديها بفضل تمسكها وثباتها وإيمانها بنفس هذه القيم الوطنية”.

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