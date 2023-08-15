الفريق أول شنقريحة: الجزائر تؤمن بأن الوقت قد حان للحفاظ على الأمن الدولي

قال الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن الجزائر تتطلع من خلال المشاركة في الندوة الـ11 للأمن الدولي. إلى بناء حوار متميز ومثمر وتجسيد التفاهم المشترك المتعدد الأوجه. قصد العمل على تحقيق السلم والأمن والتطور والرخاء لصالح كافة شعوب العالم.

وأشار الفريق أول شنقريحة خلال مشاركته عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد في الندوة الـ11 للأمن الدولي بموسكو، إلى أن الجزائر تؤمن بأن التكفل الجاد بالأسباب المنتجة للأزمات. والمغذية لعدم الإستقرار والمتسببة في اللاأمن الدولي والجهوي يمر حتما عبر الالتزام بالشرعية الدولية. بعيدا عن التدخلات الأجنبية ومحاولات صناعة عدم الاستقرار. مضيفا أن الجزائر تؤمن بأن الوقت قد حان بالنسبة للمجتمع الدولي لأن يعي أهمية الحفاظ على الأمن الدولي. من خلال التكفل الجاد بالأسباب المنتجة للأزمات والمغذية لعدم الإستقرار والمتسببة في اللاأمن الدولي والجهوي.

كما أكد الفريق أول أن الجزائر تتطلع من خلال المشاركة في الندوة إلى بناء حوار متميز ومثمر وتجسيد التفاهم المشترك المتعدد الأوجه. قصد العمل على تحقيق السلم والأمن والتطور والرخاء لصالح كافة شعوب العالم.

كما أبلغ الفريق أول شنقريحة تحيات رئيس الجمهورية، للمشاركين في الندوة وتمنياته بالنجاح لأشغالها. معربا عن امتنانه لفدرالية روسيا على كرم الدعوة. التي تتيح له فرصة عرض المقاربة الجزائرية في التعامل مع التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجهها منطقتا الشرق الأوسط والقارة الإفريقية: “يسعدني بداية أن أنقل إليكم تحيات عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية. القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. وتمنياته لفعاليات هذا المنتدى بالنجاح في تقديم المقترحات. والرؤى الكفيلة بتعزيز السلم والأمن الدوليين.