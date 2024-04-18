الفريق أول شنقريحة: الجزائر تحرص على قرارها السيد وبسط سيادتها كاملة غير منقوصة

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي الأميرال روب رئيس اللجنة العسكرية لمنظمة حلف الشمال الأطلسي الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

اللقاء حضره كل من قادة القوات والدرك الوطني ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوكني وأركان الجيش الوطني.

وأكد الفريق أول أن التعاون بين الجزائر ومنظمة حلف الشمال الاطلسي مكن من ارساء شراكة متيتة ومثمرة بين الطرفين وخلق ديناميكية للتشاور والحوار.

مشيرا ان التعاون العسكري بين الجزائر ومنظمة حلف شمال الاطلسي عرف تطورا نوعيا سواء على مستوى الحوار والتشاور او على المستوى العلمي.

كما شدد الفريق أول شنقريحة أن الجزائر فخورة بماضيها والغييورة على مستقبلها تحرص شديد الحرص على قرارها السيد وبسط سيادتها كاملة غير منقوصة على كامل إقليمها الوطني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور