الفريق أول شنقريحة: الجزائر تسجل نجاحات في كل المجالات بفضل قيادة الرئيس تبون

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أن الجزائر تسجل نجاحات متتالية وطنية ودولية في كل المجالات، بفضل قيادة رئيس الجمهورية.

وأورد الفريق أول، في كلمة له بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لليوم الوطني للجيش: “إننا نحيي هذا اليوم الأغر بأجواء يملؤها التفاؤل بمستقبل مشرف لبلادنا، والجزائر تسجل نجاحات متتالية وطنية ودولية في كل المجالات، بفضل قيادة رئيس الجمهورية”.

وأضاف ذات المتحدث: “نحيي بكل فخر واعتزاز، الذكرى الأولى لليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي الذي أقره رئيس الجمهورية من منطلق اهتمامه الصادق بالذاكرة الوطنية. وتقديره اللامحدود للجهود والتضحيات التي تبذل من طرف أبناء الوطن المخلصين في سبيل اعلاء شأن الجزائر”.

وتابع الفريق أول: “إن تاريخ تحويل جيش التحرير إلى الجيش الوطني الشعبي يوم 4 أوت 1962، هو سانحة لاستحضار أمجاد وتضحيات أولائك الأبطال الذين قدموا أعز ما يملكون لنحيا نحن اسيادا على أرضنا الطاهرة”.

مضيفا أن هذا التاريخ، هو موعد نريده فرصة لتجديد عهد الوفاء والعزم على السير على دربهم. والحفاظ على أماناتهم الغالية حتى تبلغ الجزائر مكانتها المرموقة والمستحقة بين الأمم ويحقق الشعب الجزائري كل آماله وطموحاته في الحياة الكريمة.

وواصل الفريق أول: “رئيس الجمهورية، إن إقراركم ترسيم هذا اليوم ستذكره الأجيال المتلاحقة كعربون وفاء للجهود المضنية. والتضحيات الجليلة التي بذلها أبناء الجيش خلال مختلف المعارك التي خاضتها بلادنا منذ الاستقلال بدءً بمعكرة البناء والتشييد ومواجهة كل محاولات المساس بحدودنا ووحدة ترابنا الوطني. وصولا الى مجابهة الارهاب الهمجي واستئصاله من جذوره بكل شجاعة وبسالة”.

مؤكدا أن هذه الجهود طيلة مسيرة الجزائر المستقلة، شكلت مصدر فخر واعتزاز الأمة قاطبة.

وأشار الفريق أول، السعيد شنقريحة، إلى أن تكريم مجموعة من رجال الجزائر البررة اليوم، هو تكريم لكل من قدم تضحيات في سبيل الوطن وخدمه بكل شرف واخلاص.

وتابع رئيس أركان الجيش، أنه على يقين بأن ما حققته قواتنا المسلحة من تطور وجاهزية خلال السنوات الماضية. هو نابع عن حرص الجميع، تحت توجيهات الرئيس تبون، لعصرنة قدراتنا الدفاعية والإسهام في المجهود الوطني الرامي لتحقيق النهضة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية لبلادنا بما يرسخ أمنها واستقرارها ويعزز سكينة شعبها.

وفي الأخير، جدد الفريق أول شكره وعرفانه لرئيس الجمهورية على تكرمه بترأس هذا الحفل. وللضيوف على تلبية الدعوة. كما هنأ جميع المكرمين بمناسبة هذا اليوم الوطني. مؤكدا أنه يعتبرهذا الحفل تكريما لكل أبناء الجزائر المخلصين في كل القطاعات وعلى كل المستويات.