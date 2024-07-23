الفريق أول شنقريحة: الجزائر تواصل جهودها لتعزيز المسعى الإفريقي المشترك لدحر الإرهاب

استقبل الفريق أول السعيد شنقريحة بمقر أركان الجيش قائد القيادة الامريكية لإفريقيا “الأفريكوم”، الفريق أول مايكل لانغلي.

وحسب وزارة الدفاع الوطني، يقوم قائد القيادة الأمريكية لإفريقيا بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة في كلمته أن الجزائر تواصل جهودها لتعزيز المسعى الإفريقي المشترك لدحر الإرهاب والوقاية منه.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة أن الجزائر رفعت العديد من المبادرات لتعزيز آليات التعاون الأمني المشترك.

وجدد الفريق أول السعيد شنقريحة التزام الجزائر لدعم كل مبادرة إفريقية. ومساندة جهود هيئات الاتحاد الإفريقي لتمكين القارة الإفريقية من مواكبة التحديات التي تواجهها.