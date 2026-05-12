الفريق أول شنقريحة: الجزائر رغم الاضطرابات تظل صلبة وصامدة أمام تأثيراتها المدمرة

التقى الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. خلال الزيارة التي يؤديها إلى الناحية العسكرية الثالثة، بإطارات ومستخدمي الناحية.

وألقى افريق أول كلمة توجيهية تابعها جميع المستخدمين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. أين أكد فيها على أن الجزائر ورغم الاضطراب الجيوسياسي الحاد الذي يشهده العالم تظل صلبة وصامدة أمام تأثيراتها المدمرة. وذلك بفضل ثلاثة ركائز أساسية.

كما قال الفريق أول، إن العالم يشهد اليوم حالة من الاضطراب الجيوسياسي الحاد. الذي يفرز تداعيات اقتصادية مقلقة على معظم دول المعمورة. خاصة بسبب اختلال في سلاسل الإمداد العالمية. حيث باتت مظاهر التضخم والركود تتصدر المشهد الاقتصادي العالمي غير المسبوق في وتيرته. وامتداداته الجيوسياسية.

وأكد رئيس أركان الجيش شنقريحة، أن الجزائر ورغم هذه الاضطرابات تظل صلبة وصامدة أمام تأثيراتها المدمرة. وذلك بفضل ثلاثة ركائز أساسية. أولها الصلابة الاقتصادية التي تعززت بفضل المشاريع الكبرى المنجزة. على غرار مشروع السكة الحديدية الرابط بين بشار وغار جبيلات بتندوف. و”هي إنجازات -يضيف الفريق أول- لم تكن مجرد استثمارات ظرفية بل ركائز بنيوية ستساهم في صياغة نموذج تنموي. قادر على امتصاص الصدمات وخلق مناعة اقتصادية وطنية ومن ثمة المساهمة في الارتقاء الاستراتيجي لبلادنا”.

كما أوضح الفريق أول، أن الصلابة المجتمعية وانسجام الجبهة الداخلية التي تلتحم أكثر بفضل الوعي المتنامي للشعب بكل أطيافه. وكذا النخب الوطنية المخلصة التي تدرك جيدا خلفيات وأبعاد المؤامرات. الرامية إلى التشويش على المسار النهضوي المتعدد الأبعاد الذي شرعت فيه البلاد في السنوات القليلة الأخيرة.

الجاهزية العالية واليقظة الدائمة لقواتنا المسلحة التي تظل حجر الزاوية

كما افاد الفريق أول، أن “الجاهزية العالية واليقظة الدائمة لقواتنا المسلحة التي تظل حجر الزاوية. في صرح هذا الصمود والصلابة الاستراتيجية المتفردة. إذ لم تكتف هذه القوات بواجبها في تأمين إقليمنا الوطني. بل تجاوزت ذلك إلى ترسيخ صورة الدولة القوية والآمنة في محيطنا المضطرب”. كما تابع “هذا ما أكدت عليه الثقة المتنامية لدى شركائنا الأجانب. وجسدته الزيارات الرفيعة والمتتالية لكبار المسؤولين العسكريين والسياسيين من مختلف الدول الصديقة. وفي صدارة أجندة الفاعلين الإقليميين والدوليين”. مؤكدا أن المسار التصاعدي من الإنجازات ليس مجرد حصيلة مرحلة هامة في تاريخ بلادنا المعاصر. بل هو استثمار استراتيجي في “الصلابة الشاملة”. التي تمثل اليوم الضمانة الأكيدة في التواجد الفاعل في عالم تحولي.

في حين، أشار الفريق أول إلى “أن هذا المسار التصاعدي من الإنجازات التي صنعتها سواعد الوطنيين المخلصين في كل مؤسسات الدولة. تحت القيادة المتبصرة للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ليس مجرد حصيلة مرحلة هامة في تاريخ بلادنا المعاصر. بل هو استثمار استراتيجي في “الصلابة الشاملة” التي تمثل اليوم الضمانة الأكيدة في التواجد الفاعل في عالم تحولي”.

