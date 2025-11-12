الفريق أول شنقريحة: الجزائر ساهمت بإصرار على دعم النضال لتحرير إفريقيا من الاستعمار ومن الميز العنصري

استقبل الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة وزيرة الدفاع وقدماء المحاربين لجمهورية زيمبابوي أوبا موشينغوري كاشيري التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر

وتطرق الجانبان إلى حالة التعاون العسكري بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزه أكثر مستقبلا كما تناولا التحديات الأمنية. التي يعرفها العالم عموما والقارة الإفريقية على وجه الخصوص وتبادلا وجهات النظر. حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واكد الفريق أول في كلمته أن زيارة وزيرة الدفاع وقدماء المحاربين لجمهورية زيمبابوي إلى الجزائر. تعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية. التي تجمع بين شعبي البلدين

واضاف “العلاقات التاريخية بين بلدينا تمتد إلى فترة النضال المشترك. وكفاح شعبينا من أجل الحرية والكرامة والسيادة الوطنية”.

واستطرد قائلا: ” لقد ساهم بلدانا منذ استقلالهما بثبات المبادئ وإصرار العزيمة على دعم النضال من أجل استكمال تحرر إفريقيا. من الاستعمار ومن الميز العنصري”.

وأكد الفريق أول أن العلاقات بين “بلدينا قائمة على الاحترام المتبادل والتضامن الصادق والتعاون والبناء كما اتسمت بالتنسيق الدائم. وتطابق الرؤى تجاه القضايا الكبرى التي تهم قارتنا”

كما أن الجزائر يضيف- الفريق أول ” تعتبر جمهورية زيمبابوي شريكا موثوقا وتعميق التعاون العسكري الثنائي سيمثل أحد الركائز الأساسية في مسار الشراكة القائمة بين البلدين”.

مشيرا إلى أن “هذه الشراكة تعززت على إثر الزيارة الرسمية التي قام بها إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي إلى الجزائر شهر جويلية الماضي بدعوة من أخيه عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني”.

وأضاف الفريق أول أن هذه الزيارة شكلت فرصة لتبادل الرؤى حول سبل توطيد التعاون وتعزيز التنسيق في القضايا الإفريقية. والدولية ذات الاهتمام المشترك كما توجت هذه الزيارة بالتوقيع. على عدد من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات.

من جهتها أشادت وزيرة الدفاع وقدماء المحاربين لجمهورية زيمبابوي بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت بهما منذ وصولها إلى الجزائر. مؤكدة تطلعها لتعزيز العمل المشترك وتقوية التعاون العسكري الثنائي بما يسهم في الارتقاء. بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين.