الفريق أول شنقريحة: الجزائر ستظل رقما فعالا في الأمن والسلام بالساحل

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن الجزائر ستظل، رغم محاولات التشويش على دورها المحوري في المنطقة، رقما فعالا في الأمن والسلام بالساحل.

وقال الفريق أول، في كلمة له خلال إشرافه على الملتقى الوطني حول الساحل الإفريقي، إنّ الجزائر ستواصل، في ظل الرؤية الاستراتيجية الحكيمة والمتبصرة لرئيس الجمهورية. بذل كل ما في وسعها، لإرساء أسس الحوار. وبعث مقاربات إقليمية بناءة، من أجل تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف الفريق أول، إن الجزائر، الملتزمة بمبادئ سياستها الخارجية الثابتة، على غرار الاحترام المتبادل وحسن الجوار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية. بذلت ولا تزال تبذل جهودا حثيثة، من خلال مساعيها الدبلوماسية، لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني في منطقة الساحل. من خلال تفضيل الحلول السلمية للأزمات، ورفض منطق السلاح وتشجيع أسلوب الحوار والمفاوضات.

مشيرا إلى أن الجزائر، كانت ولا تزال عنصر أمن واستقرار في المنطقة. من خلال حرصها على تعزيز إمكانات الدفاع لشركائها وجيرانها في الساحل. في إطار برامج التعاون العسكري الثنائية والتكوين لفائدة القوات المسلحة لبلدان المنطقة. وكذا مرافقتها في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال لجنة الأركان العملياتية المشتركة. في إطار مبدأ التكفل الذاتي لكل بلد بتحدياته الأمنية، واحترام تام لسيادة الدول.

ولفت الفريق أول، إلى الدور النشط الذي اضطلعت به بلادنا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الساحل. من خلال تكريس مبدأ التضامن مع شعوب تربطها مع الجزائر علاقات تاريخية وحضارية متميزة. حيث يتم تقديم المساعدات الإنسانية، وتمويل مشاريع التنمية المهيكلة ذات البعد الإقليمي. بغرض تشجيع سكان المنطقة على العيش بكرامة وأمل في أوطانهم. وإحباط مشاريع صناعة عدم الاستقرار في المنطقة.