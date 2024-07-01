الفريق أول شنقريحة: الجزائر كانت ولا تزال عامل استقرارا وأمن في محيطها الجيوسياسي

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن الأكاديمية العسكرية لشرشال. تضطلع على غرار باقي المؤسسات التكوينية للجيش الوطني الشعبي. بتكوين الإطارات من ذوي الكفاءات العالية المتسلحين بمختلف أنواع العلوم والمتشبعين بالقيم الوطنية والجمهورية. والمدركين لكافة السياقات والتحولات التي يعرفها عالمنا.

وشكر الفريق أول السعيد شنقريحة في كلمته رئيس الجمهورية على تفضله بالإشراف على مراسم حفل تخرج الدفعات. بالأكاديمية العسكرية بشرشال الذي يتزامن مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 62 لعيد الاستقلال.

ونوه الفريق أول السعيد شنقريحة بتخرج أول دفعة من الطلبة الضباط العاملين من العنصر النسوي. لفائدة قيادة القوات البرية اللواتي سيوجهن للعمل على مستوى وحدات قوام المعركة.

وأشاد الفريق أول السعيد شنقريحة بالمبادرات التي اتخذتها الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية. على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري لمساعدة دول الجوار على استعادة استقرارها والحفاظ على وحدتها الشعبية والترابية.