الفريق أول شنقريحة: الجزائر لطالما وقفت إلى جانب البلدان الإفريقية

يقوم الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة عمل وتفتيش إلى وحدات الناحية العسكرية الرابعة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن الفريق أول سعيد شنقريحة يستهل زيارته من القطاع العملياتي جنوب- شرق جانت. كما ألقى الفريق أول كلمة يذكر فيها بالتضحيات وبطولات شهداء الجزائر الذين منحوا لمعاني التضحية مدلولها الحقيقي. وجعلوا من أجسادهم الطاهرة جسر عبرت به الجزائر إلى بر الإستقلال والحرية والسيادة الكاملة

كما أكد الفريق أول سعيد شنقريحة، أن الجزائر لطالما وقفت إلى جانب البلدان الإفريقية. لاسيما عبر مرافقتها في تسوية أوضاعها الأمنية. من خلال تفضيل الحلول الداخلية واحترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشاد الفريق أول السعيد شنقريحة بالمساعي الحميدة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الرامية إلى تعزيز دور الجزائر الإقليمي والقاري. من خلال سعيها الدائم لأن تكون عامل إستقرار في المنطقة والمساهمة في التنمية المستدامة لدول الجوار.