الفريق أول شنقريحة: الجزائر مقتنعة بضرورة حظر أسلحة الدمار الشامل

أكد الفريق أول، السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء. أن الجزائر مقتنعة بضرورة تعزيز الأمن والسلم الدوليين بحظر أسلحة الدمار الشامل.

وقد أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على افتتاح يوم لكبار الشخصيات لتمرين كيميائي افريقيا.

وعبر الفريق أول شنقريحة عن أمله في أن تولي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إهتماما خاصا للبرنامج الإفريقي للمنظمة.

وحضر الإفتتاح الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، والسفير فرناندو أرياس ڤونزاليز. المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والسفيرة أوديت ميلونو، نائبة المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

كما حضر الافتتاح وزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر للدول المشاركة في هذه التظاهرة. وممثلين رفيعي المستوى تابعين لهيئات إفريقية.