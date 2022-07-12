الفريق أول شنقريحة.. الجيش لعب دورا مشهودا في مسار الدولة الوطنية الحديثة

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، إن المحافظة على السيادة الوطنية يمنح الجميع الافتخار والاعتزاز بالشعب الجزائري.

كما أشار الفريق أول شنقرحة، إلى أن مواقف الشعب ستتجلى جدواها ولو بعد حين. وأضاف الفريق أن الجيش لعب دورا مشهودا في مسار الدولة الوطنية الحديثة من خلال الإنجازات الحديثة ومساهمته في التنمية. تابعا انه الجيش الوطني الشعبي، عنوان دائم لوحدة الوطن.

في حين، قال الفريق أول شنقريحة، إن الجيش الوطني يواصل بكل ثقة وثبات جهوده المضنية. مجددا العهد ببذل قصارى الجهود للعمل على تطوير وإرساء كل المقومات من أجل تجسيد تطلعات الشعب وتحقيق المزيد من الازدهار للوطن.