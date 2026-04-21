الفريق أول شنقريحة: الجيش يضطلع بدور أساسي في تأمين المنشآت الاستراتيجية

أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن الجيش يضطلع بدور أساسي ومحوري حيث يسهم من خلال وحداته العملياتية وأجهزته الأمنية في تأمين المنشآت الاستراتيجية.

وقال الفريق أول، في كلمة له على هامش إشرافه على على افتتاح أشغال ملتقى وطني حول : “حماية المنشآت الحيوية للبلاد ضد التهديدات الجديدة: واقع وآفاق التحسين”، أن الجيش الوطني الشعبي، يضطلع بتوجيه من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، بدور أساسي ومحوري حيث يسهم من خلال وحداته العملياتية وأجهزته الأمنية في تأمين المنشآت الاستراتيجية.

وأضاف الفريق أول السعيد شنقريحة، أن الجيش يضطلع بدور أساسي ومحوري في تأمين المنشآت الاستراتيجية من خلال إعمال مخططات الحماية والتدخل للتعامل مع مختلف التهديدات، سواء كانت إرهابية، أو تخريبية أو سيبرانية، أو ضمن ما يعرف اليوم بالتهديدات الهجينة.