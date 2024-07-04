الفريق أول شنقريحة..الدعم المستمر الذي يقدمه الرئيس للمؤسسة العسكرية سيزيد ومستخدميها عزما

أعرب الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، عن امتنانه للرئيس الجمهورية على إشرافه الشخصي على مراسم تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لإطارات الجيش الوطني الشعبي. الذي يعد بمثابة تكريم مستحق لإطارات وزارة الدفاع الوطني نظير الجهود المبذولة لأداء المهام الموكلة إليهم بكل مسؤولية واقتدار .

وقال الفريق أول السعيد شنقريحة، “نؤدي من خلال هذه المناسبة العزيزة على قلوب الوطنيين المخلصين واجب العرفان والوفاء والتقدير لأبطال الجزائر الذين صانوا الوديعة” .

وجدد الفريق أول، بهذه المناسبة العهد الذي “قطعناه أمام شهداء المقاومات الشعبية الباسلة والثورة التحريرية المظفرة”. “الذين ضحوا من أجل استقلال واسترجاع السيادة الوطنية”. و”كذا شهداء الواجب الوطني الذين أفشلوا المشروع الظلامي للإرهاب الهمجي”. و”حافظوا على الطابع الجمهوري للدولة ونظامها الديمقراطي”.

وأكد الفريق أول شنقريحة، أن الدعم المستمر الذي يقدمه رئيس الجمهورية للمؤسسة العسكرية سيزيد إطاراتها. ومستخدميها عزما على مواصلة تطوير وعصرنة منظومتنا الدفاعية.