الفريق أول شنقريحة: الرياضة جزء لا يتجزأ في التحضير القتالي لتكوين جيش إحترافي

قال الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. إنّ الرياضة جزء لا يتجزأ في التحضير القتالي لأفراد الجيش الوطني الشعبي. من أجل تكوين جيش احترافي بأتم معنى الكلمة.

وأضاف الفريق أول شنقريحة خلال كلمة له بمناسبة تكريم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون. للنخب الرياضية الوطنية العسكرية أبطال الجزائر الذين شرفوا الراية الوطنية. خلال مشاركتهم المتميزة في الألعاب العسكرية الإفريقية بالعاصمة النيجيرية أبوجا. أن الوفد العسكري المكوّن من 118 رياضيا منهم 108 ذكور و10 إناث و10 مدربين قد حقق نتائج باهرة. تمثلت في حصد 96 ميدالية منهم 53 ذهبية 22 فضية. بالإضافة كذلك إلى 21 برونزية في 10 اختصاصات من أصل 20 اختصاصا رياضيا تنافست فيها 22 دولة مشاركة.

وأوضح الفريق أول، أن هذه النتائج هي استثنائية غير مسبوقة. كما سمحت للبلاد من انتزاع المرتبة 2 في الترتيب العام بعد البلد المنظم. مؤكدا أن الرياضة في الجيش الوطني الشعبي هي جزء لا يتجزأ في التحضير القتالي للأفراد وهي جزء لا يتجزأ من برنامج المنظومة التكوينية. كما أن المنافسات الرياضية هي المدرسة التي يتعلم الفرد العسكري قيمة الجهد المبذول والروح الجماعية وروح الرياضة للتألق.

كما أكد الفريق أول في سياق ذي صلة، أن الجيش الوطني الشعبي حرص وبتوجيه من السلطة العليا في البلاد على توفير الوسائل المادية والموارد البشرية لتطوير الرياضة العسكرية. مما ساهم في تحقيق نتائج مشرفة في المجال على الصعيدين القاري والدولي. حيث أن هذه الجهود التي بذلناها ترمي إلى تكوين جيش احترافي بأتم المعاني في إطار التشبث بالقيم والثوابت الوطنية المستلهمة من الرصيد الزاهر للثورة المظفرة والتاريخ المجيد.

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