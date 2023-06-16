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الفريق أول شنقريحة: الشعب الجزائري انتصر على كل المشاريع التي حاولت ضرب كيانه

بقلم نسرين محفوف
الفريق أول شنقريحة: الشعب الجزائري انتصر على كل المشاريع التي حاولت ضرب كيانه
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أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الجمعة، أن الشعب الجزائري انتصر على كل المشاريع. التي حاولت أن تضرب كيانه عبر التاريخ.

وأشار الفريق أول السعيد شنقريحة أن الرهان اليوم هو أن يلتقي الجزائريون حول ما يجمعهم من تاريخ واحد ومصير مشترك.

ويقوم الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الأولى.

والتقى الفريق أول شنقريحة بإطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الأولى.

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